Шмыгаль пояснил, почему западным партнерам плевать на увольнение Коболева

Увольнение Андрея Коболева с должности председателя Нафтогаза не повлияло на переговоры Украины с международными партнерами и кредиторами, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет РБК Украина.
Премьер отметил, что и Андрей Коболев, и действующий глава Нафтогаза Юрий Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы.
"Поэтому для них фамилия не играет роли", - сказал Шмыгаль.
По мнению премьера, западных партнеров больше волнуют вопросы продолжения и завершения реформы правосудия и прочее антикоррупционное законодательство.
"Уже третьим-четвертым приоритетом для кредиторов является развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами", - полагает глава Кабмина.