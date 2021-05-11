Политика Шмыгаль пояснил, почему западным партнерам плевать на увольнение Коболева

2021-05-11 12:40

Увольнение Андрея Коболева с должности председателя Нафтогаза не повлияло на переговоры Украины с международными партнерами и кредиторами, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет РБК Украина.

Премьер отметил, что и Андрей Коболев, и действующий глава Нафтогаза Юрий Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы.

"Поэтому для них фамилия не играет роли", - сказал Шмыгаль.

По мнению премьера, западных партнеров больше волнуют вопросы продолжения и завершения реформы правосудия и прочее антикоррупционное законодательство.

"Уже третьим-четвертым приоритетом для кредиторов является развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами", - полагает глава Кабмина.