Политика Зеленский заявил о причине увольнения Коболева из Нафтогаза

2021-05-20 22:00

Нафтогаз, несмотря на корпоративную реформу обязан наполнять бюджет Украины, так как государство является его акционером. Но вместо этого, компания отчиталась в убытках на 11 миллиардов гривен.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 20 мая, комментируя увольнение Андрея Коболева.

"НАК Нафтогаз, несмотря на корпоративную реформу, там есть глава – правительство Украины. НАК должен наполнять бюджет согласно их обещаниям и планов. "Нафтогаз" показал минус 11 млрд убытков в этом году. Правительство приняло решение, как главный акционер, сменить руководство. Сегодня поставлена задача, и я уверен, что этих убытков в 11 млрд не будет", - заявил Зеленский.

Зеленский также упрекнул лоббизме бывший менеджмент Нафтогаза, в том числе через подконтрольные СМИ и телеграм-каналы.