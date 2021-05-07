Украина После увольнения Коболева Нафтогаз стал прибыльным - заработал почти в четыре раза больше

2021-05-07 14:23

В Нафтогазе заявляют, что по итогам первого квартала 2021 года получили чистую прибыль 12,6 млрд грн против 3,2 млрд грн годом ранее. Об этом заявил финансовый директор группы Петер ван Дрил.

"Я рад сообщить, что чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (неаудированный предварительный результат, который подлежит дальнейшей проверке)", - написал он в Facebook.

Он отметил, что деловая среда демонстрирует явные признаки восстановления с более высокими ценами и большим спросом, чем в прошлом году.

"Ожидаемый результат показывает нашу устойчивость: три квартала подряд рентабельность повысилась. Наши усилия по преобразованию окупаются. Коллектив Нафтогаза в этом квартале активизировался и показал выдающийся результат! Хочу поблагодарить всех за большой вклад", - отметил он.

Ранее компания отчиталась об убытке в 19 млрд грн за 2020 год против прибыли в 2,6 млрд грн годом ранее.

Напомним, в этом году Кабмин Украины фактически вернул ручное управление НАК Нафтогазом. Был уволен руководитель - Андрей Коболев. Его место оперативно занял и.о. министра энергетики Юрий Витренко.