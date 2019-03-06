Политика США планируют продавать Украине принципиально новые виды летального оружия

2019-03-07 10:14 198

Верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что США рассматривают предоставление дополнительного летального оружия Украине для противостояния морской агрессии России после инцидента в Районе Керченского пролива. 

"Скапарротти, который также является командующим европейского командования США сказал, что США подумывают об усилении снайперских возможностей украинских военных.

Однако, по его словам, любым поставкам должно предшествовать обсуждение среди политиков", - сообщает U.S.News.

Он также разделил обеспокоенность комитета по модернизации российского флота.

"Меня не очень устраивает позиция сдерживания, которую мы имеем в Европе", - сказал Скапарротти, когда его спросили о силах и ресурсах США для сдерживания России.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на территорию Украины

2019-03-07 12:16 81

Денисова заявила, что Украина передала РФ списки украинцев для освобождения

2019-03-06 20:30 525

Самолечению конец - В Украине запретят продажу любых антибиотиков без рецепта

2019-03-06 18:00 618

Россия может вторгнуться в Украину по трем направлениям – Генштаб ВСУ

2019-03-06 17:30 660

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на территорию Украины

2019-03-07 12:16 81

США планируют продавать Украине принципиально новые виды летального оружия

2019-03-07 10:14 198

Туск заявил о подготовке враждебного вмешательства РФ в выборы Европарламента

2019-03-07 08:12 252

Денисова заявила, что Украина передала РФ списки украинцев для освобождения

2019-03-06 20:30 525
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на территорию Украины 2019-03-07 12:16 81
США планируют продавать Украине принципиально новые виды летального оружия 2019-03-07 10:14 198
Туск заявил о подготовке враждебного вмешательства РФ в выборы Европарламента 2019-03-07 08:12 252
Денисова заявила, что Украина передала РФ списки украинцев для освобождения 2019-03-06 20:30 525

Лента

12:43 Конкурс на правительственную вакансию палача составил более 100 человек на место
12:16 Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на территорию Украины
11:42 Школьные аттестаты заменят электронными свидетельствами в едином реестре
11:15 Нафтогаз вынуждено рассекретил реальные заработки Коболева - за год вышло 342 миллиона
КАРТА 10:41 Впервые с начала года сепаратисты Донбасса применили тяжелую артиллерию
10:14 США планируют продавать Украине принципиально новые виды летального оружия
09:40 Схемы в оборонке: директора госпредприятия Спецтехноэкспорт арестовали до 1 мая
09:13 Что нельзя дарить женщинам на 8 марта ни в коем случае - главные ошибки мужчин
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:12 Туск заявил о подготовке враждебного вмешательства РФ в выборы Европарламента