Политика США планируют продавать Украине принципиально новые виды летального оружия

2019-03-07 10:14 198

Верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что США рассматривают предоставление дополнительного летального оружия Украине для противостояния морской агрессии России после инцидента в Районе Керченского пролива.

"Скапарротти, который также является командующим европейского командования США сказал, что США подумывают об усилении снайперских возможностей украинских военных.

Однако, по его словам, любым поставкам должно предшествовать обсуждение среди политиков", - сообщает U.S.News.

Он также разделил обеспокоенность комитета по модернизации российского флота.

"Меня не очень устраивает позиция сдерживания, которую мы имеем в Европе", - сказал Скапарротти, когда его спросили о силах и ресурсах США для сдерживания России.