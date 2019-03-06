Политика Вашингтон потребовал от Гройсмана провести полный аудит "Укроборонпрома" и рассекретить данные

2019-03-06 15:14 48

Посол США в Украине Мари Йованович прямым текстом заявила, что Кабмин Украины должен немедленно провести полный аудит Госконцерна "Укроборонпром" и рассекретить оборонный заказ в максимально возможном объеме.

"Правительство Украины должно немедленно профинансировать полный аудит "Укроборонпрома" и рассекретить государственный оборонный заказ в максимально возможном объеме. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе. Закрывать глаза на коррупцию в оборонном секторе означает вырывать из рук отважных воинов Украины еду, медицинскую помощь и оружие. И правительство должно расследовать и дать ход делам о коррупции в "Укроборонпроме" и в других местах, - отметила она Тво время выступления в Украинском кризисном медиа-центре. 

Напомним, в конце февраля программа "Наши деньги" представила две части фильма, в котором говорилось о том, что высшие чиновники оборонной сферы якобы получали откаты с поставок контрабандных российских деталей для военной техники, переплачивая за них в три-четыре раза.

Кроме того, все это, по словам расследователей, происходило на фоне заявлений высшего руководства страны об "импортозамещении" и отказе от поставок из Российской Федерации.

В причастности к незаконным схемам журналисты, в частности, обвиняли заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его 22-летнего сына Игоря. Одним из организаторов схемы они также называли гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина.

Накануне, кстати, была опубликована третья серия этого расследования, где подробно рассказывается, как Букин отдает на "распил" Гладковскому-младшему международный контракт стоимостью 14 миллионов.

Все фигуранты указанного расследования считают обнародованную информацию недостоверной.

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