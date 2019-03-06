Мир Обнаружена прямая связь между проблемными зубами и риском развития рака

2019-03-08 15:14 168

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что бактерии, вызывающие пародонтит, способствуют росту рака толстой кишки.

Как сообщает MedicalXpress, в ходе исследований специалисты узнали, что среди здоровых клеток микрофлоры толстого кишечника нет белка аннексина A1. Именно он стимулирует рост рака в толстом кишечнике.

Эксперименты на мышах показали, что уменьшение активности аннексина способствует замедлению роста опухоли.

Также были проанализированы данные пациентов с раком и оказалось, что повышенная активность аннексина А1 ухудшает состояние пациента вне зависимости от пола, возраста и стадии развития опухоли.

Ученые разрабатывают методику, в которой аннексин можно использовать как маркер для выявления агрессивных форм рака. Также специалисты рассматривают белок как потенциальную мишень для новых препаратов.