Украина Специалисты назвали самую лучшую весеннюю диету

2019-03-06 21:30 87

Специалисты сообщают, что по статистике люди в зимний период набирают до 4 килограммов лишнего веса, поэтому очень важно вовремя от них избавиться. Об этом сообщает Сегодня.

Известно, что наш организм запрограммирован на то, чтобы зимой мы питались более жирными, согревающими и калорийными блюдами, а весной переходили на более легкие. Весной необходимо обогатить свой рацион свежими овощами и фруктами, которые наполнят организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Нельзя забывать о рыбе и морепродуктах, квашеной и морской капусте. Все морепродукты восполняют дефицит йода, который также является одной из причин весеннего недомогания.

Весенняя диета является прекрасно сбалансированной системой питания, являющейся достаточно легкой, при этом сохранившей в себе весь питательный потенциал из витаминов и микроэлементов. Благодаря этому, вы сможете сохранить хорошее настроение и работоспособность, при этом похудев в среднем на 10 килограммов.

Сообщается, что весенняя отличается от других диет тем, что она удаляет подкожный жир, не ограничивая наш организм в полезных микроэлементах и витаминах. Весенняя диета существует в нескольких известных вариантах. Они отличаются только списком разрешенных продуктов, основные принципы диеты сохраняются.

Весенняя диета запрещает употребление бананов и других сладких фруктов - лучше всего выбирать яблоки, киви, груши. Все остальные овощи и фрукты необходимо употреблять в разумных пределах, но ежедневно.

Сахар в чистом виде, сдобу и кондитерские изделия придется на время исключить из своего рациона. Зато можно ввести зеленый чай и большое количество минеральной воды.

Эта диета не является голодной и "жесткой". Соблюдая главные принципы здорового питания, вы не будете ощущать чувства голода. Эта диета долгосрочная и рассчитана на три месяца. Все мы знаем, что большинство краткосрочных диет дают и кратковременный результат. А весенняя диета поможет привыкнуть к нормальному сбалансированному питанию и нормализует обмен веществ в организме, вследствие чего потерянные килограммы надолго покинут вас.