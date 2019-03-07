Украина Школьные аттестаты заменят электронными свидетельствами в едином реестре

2019-03-07 11:42 120

Выпускники школ в Украине будут получать не аттестат, а свидетельство о полном общем среднем образовании. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина.

Планируется, что свидетельство не будут выдавать непосредственно школьникам, документы будут занесены в единую государственную базу. Это облегчит восстановление документов, а также переход детей из заведения в заведение.

"Украинские школьники отныне будут получать после 4-го класса свидетельство о получении начального образования; после 9-го - свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12) классе - свидетельство о получении полного общего среднего образования", - сообщает Минобразования и науки.

Чтобы все эти документы были доступны и для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.

"Есть и ценностные вещи, которые также нужно учитывать. Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена", – пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

 

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