Коронавирус Минздрав добивается ужесточения ответственности за покупку фальшивых сертификатов о вакцинации

2021-09-17 20:34

С ростом заболеваемости COVID-19 все чаще появляются новости о покупке поддельных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививке.

В связи с этим власти готовят законодательный акт об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Об этом сообщается в Фейсбуке Министерства здравоохранения.

Пока такой акт не приняли, в Минздраве напомнили о возможных негативных последствиях фальсификации. Во-первых, подделка документов является преступлением и карается законом. Во-вторых, люди с фальшивыми документами представляют угрозу для здоровья и жизни других.

"Если человека с поддельным свидетельством депортировали из-за границы, это обидно, но не смертельно. А вот если такой человек, пользуясь справкой, заразил коронавирусной болезнью старушку или старика, беременную женщину или онкобольного, последствия его действий могут быть крайне тяжелыми", - отметили в ведомстве.

Также в МОЗ рассказали, что совместно с Нацполицией и СБУ работают над выявлением случаев подделки документов о вакцинации.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко рассказал о начале массовой вакцинации детей

2021-09-17 17:29

В Украине ужесточат ответственность за подделку COVID-сертификатов и справок, - Минздрав

2021-09-16 18:00

Украинцам стали доступны желтые COVID-сертификаты в приложении "Дия"

2021-09-14 18:00

Конгрессмены США затребовали от Facebook и Amazon усилить борьбу с фейками о вакцинации

2021-09-10 21:34

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Минздрав добивается ужесточения ответственности за покупку фальшивых сертификатов о вакцинации

2021-09-17 20:34

Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко рассказал о начале массовой вакцинации детей

2021-09-17 17:29

Вакцинация в Украине резко ускорилась - какие именно вакцины сейчас пользуются спросом

2021-09-17 15:47

Четвертый день подряд в Украине растет число новых случаев COVID-19

2021-09-17 14:23
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Минздрав добивается ужесточения ответственности за покупку фальшивых сертификатов о вакцинации 2021-09-17 20:34
Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко рассказал о начале массовой вакцинации детей 2021-09-17 17:29
Вакцинация в Украине резко ускорилась - какие именно вакцины сейчас пользуются спросом 2021-09-17 15:47
Четвертый день подряд в Украине растет число новых случаев COVID-19 2021-09-17 14:23