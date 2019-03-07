Политика Украинские дипломаты потребовали изменить изображение Крыма на Google Maps

2019-03-07 13:12 315

Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству Google по поводу исправления некорректного изображения украинского Крыма как части РФ.

В официальном письме посол отметил четкую позицию относительно недопустимости вовлечения всемирно известной корпорации поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду, как в случае с изображением Крыма на картах.

Валерий Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции Администрации США, Конгресса США и ООН.

Напомним, представители Google неоднократно подчеркивали в публичных выступлениях и интервью, что политика корпорации Google сосредоточена на развитии информационных технологий вне информационных войн.

В то же время для пользователей из РФ Google начал показывать оккупированный Крым российским, что вызвало массу протестов как со стороны официального Киева, так и стран ЕС.