Политика Госдеп США поддержал увольнение Холодницкого

2019-03-07 18:30 234

 

Заместитель госсекретаря США поддержал заявление Мари Йованович о необходимости уволить главу САП.

Госдепартамент поддерживает заявление посла США в Украине Мари Йованович о необходимости уволить главу САП Назара Холодницкого. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель госсекретаря Девид Хейл, передает LIGA.net.

"Посол Йованович представляет в Украине президента США. И США поддерживают ее заявления", - сказал он.

Хейл отметил, что США хотят того же, чего хочет украинский народ, как это было заявлено во время Революции Достоинства. "Украинский народ сделал свой выбор в пользу прозрачности, подотчетности и эффективного управления. Важно, чтобы институции в Украине возглавляли люди, которые преданы таким принципам.

Особенно если речь идет об институциях, которые должны следить за соблюдением этих принципов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не стал комментировать заявление посла США в Украине Мари Йованович, которая призвала его уволить.

Напомним, весной 2018 года стало известно, что в рабочем кабинете Холодницкого было найдено подслушивающее устройство. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прослушка главы САП проводилась в рамках следственных действий ГПУ и НАБУ.

Позже НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении Холодницкого. На записи зафиксированы разговоры главы ведомства относительно ряда уголовных производств, начатых САП.

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