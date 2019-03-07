Мир Экономная свадьба молодоженов возмутила свидетельницу

2019-03-07 17:30 327

 

Подруга невесты была глубоко возмущена и обижена на молодоженов, которые решили сэкономить на собственной свадьбе, сообщает Mirror.

Жених и невеста заявили, что не будут накрывать стол на собственной свадьбе.

По словам невесты, торжество должно было быть и так максимально простым - в "гаражном" стиле у костра.

Однако пара решила еще сократить расходы. Она будет предлагать гостям только алкоголь, сэкономив на угощении.

"Что?! Это все на целый день, даже ночь, и без еды?!" – пожаловалась на такое мероприятие свидетельница.

Стоит отметить, что пользователи сети также поддержали негодование девушки. Они предположили, что вместо экономии на еде паре следовало быть скромнее в праздновании.

"Если вы не можете позволить себе накормить всех своих гостей, вам нужно либо пригласить меньше людей, либо устроить свадьбу с меньшим размахом", - предложил один из юзеров.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

"Аквамен" с тризубцем на Гавайях наткнулся на молодоженов и приукрасил их фотосессию

2018-12-27 17:30 1977

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: на охрану потратили 40 млн долларов

2018-05-21 12:43 5439

Бывшая возлюбленная принца Гарри на его свадьбе стала мемом

2018-05-20 14:00 7676

фото + видео В Великобритании прошла свадьба принца Гарри и Меган Маркл: как это было

2018-05-20 12:30 17219

Еще новости в разделе "Мир"

Экономная свадьба молодоженов возмутила свидетельницу

2019-03-07 17:30 327

Выявлена новая опасность сладких газированных напитков, есть риск инвалидности

2019-03-07 15:14 354

"Призрак" в Керченском проливе: появились необычные фото Крымского моста

2019-03-06 22:00 1071

Израиль нанес серию мощных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

2019-03-06 14:45 543
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Экономная свадьба молодоженов возмутила свидетельницу 2019-03-07 17:30 327
Выявлена новая опасность сладких газированных напитков, есть риск инвалидности 2019-03-07 15:14 354
"Призрак" в Керченском проливе: появились необычные фото Крымского моста 2019-03-06 22:00 1071
Израиль нанес серию мощных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа 2019-03-06 14:45 543

Лента

21:30 Климкин о милитаризации Крыма: будет 50 000 россиян
21:05 Мураев отказался от идеалов за 10 млн долларов, – блогер
21:00 В Украине в сотни раз меньше стали регистрировать авто на еврономерах
20:30 Челси - Динамо: история против киевлян
20:00 Какой будет погода в Украине после 8 марта: актуальный прогноз на выходные
19:30 В Украину тоннами везут отравленные фрукты: чем опасны и как распознать
19:00 В НБУ раскрыли секрет резкого укрепления гривны
18:30 Госдеп США поддержал увольнение Холодницкого
18:00 Усик — Поветкин: появилось официальное решение по бою
17:30 Экономная свадьба молодоженов возмутила свидетельницу