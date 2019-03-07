Мир Экономная свадьба молодоженов возмутила свидетельницу

2019-03-07 17:30 327

Подруга невесты была глубоко возмущена и обижена на молодоженов, которые решили сэкономить на собственной свадьбе, сообщает Mirror.

Жених и невеста заявили, что не будут накрывать стол на собственной свадьбе.

По словам невесты, торжество должно было быть и так максимально простым - в "гаражном" стиле у костра.

Однако пара решила еще сократить расходы. Она будет предлагать гостям только алкоголь, сэкономив на угощении.

"Что?! Это все на целый день, даже ночь, и без еды?!" – пожаловалась на такое мероприятие свидетельница.

Стоит отметить, что пользователи сети также поддержали негодование девушки. Они предположили, что вместо экономии на еде паре следовало быть скромнее в праздновании.

"Если вы не можете позволить себе накормить всех своих гостей, вам нужно либо пригласить меньше людей, либо устроить свадьбу с меньшим размахом", - предложил один из юзеров.