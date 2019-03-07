Политика США призывают Россию открыть Керченский пролив

2019-03-07 22:00 240

 

США призывают Россию держать Керченский пролив открытым для навигации и прекратить препятствование международному судоходству в Азовском и Черном морях. Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл.

"Мы призываем Россию вернуть захваченные украинские суда и моряков, а также держать открытым для навигации Керченский пролив и прекратить препятствование международному судоходству в Азовском и Черном морях", - сказал Гейл.

В то же время он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов и стран, которые занимают подобную позицию, но главный источник силы Украины происходит от Революции Достоинства, от ценностей и демократических традиций.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявлял, что Украина не откажется от права свободного прохода кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив.

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