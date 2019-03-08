Политика Песочная бумага, водяные знаки и защитная краска - ЦИК утвердил бюллетени для выборов

2019-03-08 11:38 147

ЦИК Украины на ночном заседании утвердил форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины 31 марта, а также форму бюллетеня для второгго тура голосования (21 апреля в случае необходимости).

По данныым агентства Интерфакс-Украина, утвержденный бюллетень будет содержать фамилии 39 кандидатов на пост президента Украины и сведения о них.

Текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 х 800 мм песочного цвета с двутоновым водяным знаком и защитными волокнами.

На нем напечатан номер избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте бюллетеня.

Также Центральная избирательная комиссия постановила, что избирательные бюллетени будут изготавливаться для каждого обычного и заграничного избирательного участка в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей.

Для спецучастков бюллетени будут изготавливаться в количестве, что на 0,5% превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список на участке.

Кроме того, создана комиссия из представителей кандидатов в президенты Украины для осуществления контроля над изготовлением бюллетеней на государственном предприятии "Полиграфический комбинат" Украина". В ее состав вошли представители от 14 кандидатов: Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Олега Ляшко, Александра Вилкула, Сергея Таруты, Александра Шевченко, Руслана Кошулинского, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Романа Бессмертного, Юрия Деревянко, Сергея Носенко.