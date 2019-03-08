Политика Арестован второй подозреваемый в подкупе кандидата Тимошенко - давал 5 млн

2019-03-08 10:12 246

Знаменитый Печерский райсуд Киева арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты.

Как сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, Александр Ищенко арестован на два месяца с правом внесения залога в 4 миллиона гривен.

Ранее в ГПУ сообщили, что правоохранители задержали двух человек, которые пытались передать большую сумму денег (5 млн) кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.

Первый арестованный по данному делу Тарас Костанчук говорит, что Тимошенко сам попросил денег, чтобы "соскочить с темы". Он обвиняет ГПУ в провокации.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, организатором подкупа является нардеп от Батькивщины Валерий Дубиль.

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