Арестован второй подозреваемый в подкупе кандидата Тимошенко - давал 5 млн

Знаменитый Печерский райсуд Киева арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты.
Как сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, Александр Ищенко арестован на два месяца с правом внесения залога в 4 миллиона гривен.
Ранее в ГПУ сообщили, что правоохранители задержали двух человек, которые пытались передать большую сумму денег (5 млн) кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.
Первый арестованный по данному делу Тарас Костанчук говорит, что Тимошенко сам попросил денег, чтобы "соскочить с темы". Он обвиняет ГПУ в провокации.
По словам генпрокурора Юрия Луценко, организатором подкупа является нардеп от Батькивщины Валерий Дубиль.