Политика ЦИК снял пять кандидатов в президенты - в бюллетене будет 39 фамилий

2019-03-08 12:40 120

Сегодня стало известно, что ЦИК Украины утвердил окончательный список кандидатов в президенты страны. В гонке за главное кресло на Банковой 31 марта будут участвовать 39 человек.

На заседании ЦИК, которое состоялось ночью 8 марта, была отменена регистрация Дмитрия Гнапа, Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова кандидатами в президенты.

"После отмены регистрации пяти кандидатов на пост президента Украины бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов на президентский пост и сведения о них", — говорится на сайте ЦИК.

Кроме того, ЦИК утвердил внешний вид бюллетеня для голосования. Это будет лист размером 200 х 800 мм песочного цвета с двухцветный водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерных элементов, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения.

Напомним, первый тур выборов президента Украины пройдет 31 марта. 7 марта был последним днем, когда кандидаты могли отказаться от участия в выборах.

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