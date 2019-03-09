Мир Что случится с организмом при резком отказе от сахара

2019-03-09 10:30 132

Резкий отказ от сладкого, на который идут люди, например, во время поста, серьезно нарушает работу системы вознаграждения головного мозга. К такому выводу пришли зарубежные исследователи, осуществившие эксперимент на лабораторных грызунах.

Еда с содержанием сахара активирует систему вознаграждения, которая является одним из важнейших нейрофизиологических компонентов человеческого организма.

Потребность в употреблении пищи, как и потребность в половом размножении и прочих важнейших для жизни функциях, подпитывается приятными стимулами, чтобы у индивида выработалось «правильное» поведение.

В рамках эволюции, как отмечают ученые, в мозге появился так называемый мезолимбический путь — дофаминергическая нервная связь, соединяющая ключевые области мозга и ответственная за расшифровку сигналов о естественных наградах.

«Подавляющее количество людей предпочитает сладкую, а не кислую и горькую еду, потому что сладкий вкус указывает на углеводы, которые в процессе миллионов лет эволюции стали важнейшим источником энергии для организма. Соответственно, сахарная зависимость является вполне реальным явлением, и когда вы резко бросаете употреблять сладкое, то подвергаете свой организм сильнейшему стрессу», — говорят исследователи, подтверждающие свои слова результатами опытов на крысах.