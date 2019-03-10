Украина Прощеное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

2019-03-10 11:00 549

Прощеное воскресение или последний день Масленицы выпадает в 2019 году на 10 марта перед Великим постом.

Традициии этого дня, а также, чего нельзя делать по правилам.

Прощеное воскресение связывают с изгнанием Адама и Евы из рая. В этот день принято после литургии читать Евангелие в церкви с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, иначе Господь не простит.

Это последний день перед Великим постом, который должен подготовить христианина к главному празднику – Пасхе. Можно есть мясо, сыр, яйца и прочее перед постом. Потому верующим христианам стоит поторопиться с походом в Макдональдс, Форнетти или KFC.

Так как Прощенное воскресенью – это конец Масленицы, отмечающие обычно веселились от души. Сжигали чучело – из традиций древних славян. Гуляли, праздновали, ели. Потому в этот день принято, даже если в другие дни праздничной недели вы не ели блины, печь и от души употреблять это лакомство.

В этот день сталкиваются два праздника: православный и языческий. Оба в наше время имеют большое значение.

Когда просить прощение

Просить прощения следует утром. А в этот момент лучше думать о том, как именно обидел человека. Вечером в этот день обычно поминают усопших и ходят на кладбище. Ранее остатки еды в это время сжигали, а посуду мыли, чтобы подготовиться к испытанию.

Чего нельзя делать в Прощенное воскресенье

В Прощенное воскресенье нельзя употреблять алкоголь, ссориться, сквернословить и тяжело работать. Это главные пункты. Церковники также против сжигания чучела, хотя это языческая традиция, которая по сей день уживается с христианством.

Стоит отказаться стирки, шитья и уборки, а также от других тяжелых домашних дело. Все это лучше сделать заранее, чтобы к празднику не иметь на плечах груз работы.