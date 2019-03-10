Политика Скандал вокруг Минобороны: Луценко рассказал, к кому ведут следы

2019-03-10 14:00 333

 

Фирма "Оптимумспецдеталь" ("Оптима") , которая фигурирует в скандале с коррупционной схемой в оборонном секторе, получала нужные справки от "знакомых" в СБУ и НАБУ.

Об этом сообщает "Цензор.нет", ссылаясь на слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Он раскрыл коррупционную схему, которая возникает во время конкурса на поставку деталей. По словам Луценко, скандальная фирма получала необходимые справки, чтобы выиграть тендер, в ГФС, СБУ и НАБУ.

"Служба безопасности завода, которая, скорее всего, лоббирует другую фирму, говорит: "есть справочка с ГФС у нас, что вы, "Оптимумспецдеталь", имеете дело с рисковыми конвертационными структурами". Но все же, кто поставляет из России, это должны! Не-не. "На вас справочка есть, а на них нет. Поэтому ваша цена нас не устраивает, нас устраивает больше". В результате Рогоза с компаньонами как-то получает справку с ГФС, что они ошиблись, что сама "Оптимумспецдеталь" не является рисковой. Но все равно компания не может ничего продать! Потому появляется такая же справка, что будто "Оптимумспецдеталь" фиктивная... уже от СБУ! И они вновь слетают с конкурса бронетанкового завода. Тогда они как-то получают через знакомых сбушников новую справку, что "Оптима" – не фиктивная фирма, а то была ошибка. Но вновь они не допущены на конкурс! В этот раз против них появляется новая справочка о фиктивности... теперь от НАБУ!", - объяснил Луценко.

Также он отметил, что решить вопрос со стороны НАБУ фигуранту дела Андрею Рогозе удается с помощью "самого секретного агента" Шевченко.

По словам генпрокурора, сейчас подозреваемым по делу является Андрей Рогоза, однако, с точки зрения "человеческой логики", его соучастниками могут быть сын бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский и экс-сотрудникам "Укроборонпрома" Виталий Жуков. Хотя юридически к фирме, осуществлявшей сделки, они не имеют никакого отношения.

"Не исключаю, что кроме Рогозы подозрение могут получить его соучастники, если мы установим а) аутентичность переписки, б) получим иные доказательства, потому что одной переписки юридически мало. И этим мы сейчас занимаемся", - добавил Луценко.

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