Политика Украинская делегация в обсудила возможность закупки оружия в Пентагоне

2019-03-10 15:00 216

 

Украинская делегация в составе вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе и посла Украины в США Валерия Чалого провела переговоры в Министерстве обороны США (Пентагон) по прямым закупкам американского оружия, а также других аспектов усиления обороны Украины. Об этом сообщили в пятницу в Посольстве Украины в Соединенных Штатах.

“Стороны обменялись мнениями относительно положений украинского законодательства, предоставляющего полномочия Министерству обороны Украины осуществлять закупку товаров и услуг оборонного назначения за рубежом и позволяет нашему государству стать полноценным участником программы Пентагона” Международные военные продажи “(Foreign Military Sales, FMS)”, — говорится в сообщении.

При этом, особое внимание при обсуждении уделялось ситуации в районе Черного и Азовского морей, а также вопросу освобождения украинских моряков, незаконно захваченных российской стороной.

“Чиновники Пентагона выразили солидарность с украинским народом, который борется с российской агрессией, и отметили, что вопрос усиления украинского флота приобретает особое значение в контексте углубления безопасности помощи нашему государству”, — отметили в украинском посольстве.

Со стороны США заверили, что примут все возможные меры, чтобы добиться скорейшего освобождения украинских моряков и усиление военно-морскую присутствия сил США и НАТО в акватории Черного моря.

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