Политика Вор будет сидеть - Порошенко пояснил, как уничтожить коррупцию в оборонке

2019-03-11 12:43 153

Президент Украины заявил, что гарантирует нулевую толерантность к коррупции, а те, кто украл, будут нести ответственность. 

Как сообщил Порошенко в интервью телеканалу ICTV, ведется постоянная планомерная работа по борьбе с коррупцией в течение пяти лет. 

"Я хочу всем напомнить, какая была ситуация в оборонпроме и в армии в 2014 году - воровали все, все время со времен независимости Украины. Распродавали, уничтожали армию и министры, и премьеры. Закупали по дорогим ценам...", - уверяет президент.

При этом президент сказал, что тогда предложил волонтерский десант.

"Я хочу подчеркнуть, что все это время мы решительно боролись с хищением в армии. Возбуждено 400 уголовных дел, предъявлено 120 обвинений. Получены приговоры суда. Руководители предприятий уволены или попали под приговор суда", - отчитался президент.

Также он признал, что считает коррупцию в оборонном секторе неприемлемой.

"Нулевая толерантность к коррупции. И поэтому совершенно неприемлемо, когда кто-то на сегодняшний день ворует на армии. Моя реакция будет очень быстрой, но в то же время никак не допущу, чтобы использовали эту утечку информации для атак на армию, для атак на нашу оборонную промышленность", - сказал Порошенко.

По его словам, следствием таких нападок на армию будет ее ослабление, замедление темпов обеспечения новейшим оружием. Ведь на сегодняшний день речь идет о вооружении украинской армии и крылатыми ракетами, и высокоточными боеприпасами, и противотанковыми комплексами, ударными беспилотниками, и другими видами вооружения.

"Именно поэтому моя реакция будет абсолютно однозначной - правоохранительные органы имеют все возможности. После моего обращения возбуждено дополнительных около десяти уголовных дел, проведены обыски у всех фигурантов, предъявлены обвинения. Есть решения судов, в том числе и по директорам", - признал президент.

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