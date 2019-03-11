Политика В ОБСЕ впервые четко назвали, почему не удается прекратить войну на Донбассе

2019-03-11 15:46 576

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что у стран - участниц минских соглашений нет политической воли для их реализации.

По его мнению, так назаваемый "нормандский формат" некоторое время давал толчок для реализации предписанных соглашениями мер, но сейчас этого уже нет.

"У всех сторон-подписантов нет достаточной воли для реализации различных мер - мер, связанных с безопасностью, мер политического характера. "Нормандская четверка" какое-то время давала толчок реализации этих мер, но сейчас этого уже нет. Я думаю, что между "нормандской четверкой" нет достаточного согласия. Сейчас мы наблюдаем застой в выполнении минских договоренностей, и все стороны в этом обвиняют друг друга", - заявил он, сообщает "Интерфакс-Украина"

Решить эту проблему Гремингер предлагает с помощью реализации конкретных мер.

"Необходимо начать восстанавливать некоторое доверие и уверенность путем реализации очень конкретных мер по укреплению доверия вдоль линии соприкосновения. Очевидно, что в какой-то момент также необходимо добиться прогресса в выполнении политических аспектов минских соглашений", - уверен он.

"Я думаю, что до тех пор, пока не будет улучшений в двусторонних отношениях, будет очень и очень трудно добиться прогресса в реализации Минска, решать другие вопросы, связанные с Керченским проливом, Азовским морем. Я думаю, что мы как международная организация можем предложить наши инструменты и услуги по упрощению формальностей, но пока нет желания улучшить отношения, начать настоящий диалог между руководством двух стран, я думаю, что это будет очень сложно", - объяснил он.