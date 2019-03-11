Политика Порошенко назвал второго врага Украины

2019-03-11 16:30 336

 

Преграды на пути Украины к ЕС и НАТО создает президент РФ и бедность украинцев, считает Порошенко.

Пути Украины к ЕС и НАТО мешают президент России Владимир Путин и бедность украинцев. Об этом в ходе визита в Житомирскую область в понедельник, 11 марта, заявил президент Петр Порошенко, сообщают Українськi Новини.

"Мы не должны забывать, что не только Путин создает преграды на нашем пути к ЕС и НАТО. У нас есть еще один враг. Мы четко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Мы хорошо знаем имя этого врага. Это бедность. Мы знаем, что много людей у нас живут еще очень бедно. И это, подчеркиваю, унизительно для страны, у которой есть такие возможности", - сказал он.

Порошенко считает, что преодолевать бедность во многом помогает децентрализация.

Также шагами по борьбе с бедностью он назвал индексацию пенсий, которую пообещал проводить ежегодно, и монетизацию субсидий.

"Ежемесячно каждый украинец сейчас будет замечать и чувствовать, что ежемесячно жизнь меняется, что бедность отступает. Три-четыре года назад я еще не мог этого обещать, потому что слишком сильный удар по нам нанесла российская агрессия", - сказал он.

Ранее Порошенко заявлял, что уровень жизни вырастет через "год, два, от силы три", пообещав переход к европейскому качеству жизни.

Как сообщалось, Украина заняла 62 место в исследовании “Качество жизни стран-2019”.

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