Политика В ОБСЕ констатировали застой в выполнении Минска-2

2019-03-11 17:00 198

 

Минские соглашения не выполняются из-за отсутствия согласия между нормандской четверкой, считает Гремингер.

У стран-участниц Минских соглашений нет политической воли для их реализации. Выполнение договоренностей находится в застое, считает генсек ОБСЕ Томас Гремингер. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"У всех сторон-подписантов нет достаточной воли для реализации различных мер - мер, связанных с безопасностью, мер политического характера. Нормандская четверка какое-то время давала толчок реализации этих мер, но сейчас этого уже нет. Я думаю, что между Нормандской четверкой нет достаточного согласия. Сейчас мы наблюдаем застой в выполнении Минских договоренностей, и все стороны в этом обвиняют друг друга", - заявил он.

Разрешить эту проблему Гремингер предлагает с помощью реализации конкретных мер.

"Им необходимо начать восстанавливать некоторое доверие и уверенность путем реализации очень конкретных мер по укреплению доверия вдоль линии соприкосновения. Очевидно, что в какой-то момент также необходимо добиться прогресса в выполнении политических аспектов Минских соглашений", - уверен он.

Причиной отсутствия воли для реализации Минских договоренностей Гремингер считает именно "глубокий дефицит доверия между Украиной и Россией".

"Я думаю, что до тех пор, пока не будет улучшений в двусторонних отношениях, будет очень и очень трудно добиться прогресса в реализации Минска, решать другие вопросы, связанные с Керченским проливом, Азовским морем. Я думаю, что мы, как международная организация, можем предложить наши инструменты и услуги по упрощению формальностей, но пока нет желания улучшить отношения, начать настоящий диалог между руководством двух стран, я думаю, что это будет очень сложно", - объяснил он.

Минские договоренности, подчеркнул он, являются единственным планом для разрешения затянувшегося конфликта. Их выполнение требует больших усилий, признал Гремингер, однако в первую очередь необходимо участие политического руководства в "подлинном диалоге".

Отметим, с 8 марта на Донбассе стартовало "весеннее" перемирие, благодаря чему значительно снизилась интенсивность боевых действий. В частности за минувшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела.

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