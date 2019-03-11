Политика В СБУ прокомментировали заявления Билецкого про подготовку его убийства

2019-03-11 21:30 189

Служба безопасности Украины отреагировала на заявления лидера партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого и обратилась в ГБР с просьбой зарегистрировать соответствующее уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий дает возможность манипулировать собой.

Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов», — сказано в сообщении.

Информации от ГБР об открытии уголовного производства на данный момент нет.

Напомним, ранее сегодня Билецкий обвинил СБУ в намерении ликвидировать лидеров «азовского движения». Заказчиками он назвал Президента Порошенко, исполнителями — сотрудника СБУ Виктора Кононенко, а также представителей криминалитета.