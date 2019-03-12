Политика Власти США заявили, что максимально ускорят вступление Украины в НАТО

2019-03-12 11:42 165

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО.

Как сообщает посольство Украины в США, конгрессмен считает необходимым достижение этой цели, выступая в поддержку законопроекта о политике США в отношении непризнания противоправной попытки аннексии Россией Крыма.

По его словам, данный документ является четким сигналом поддержки партнерам США − Украине и соседним странам.

Напомним, 7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению проект закона, который определяет политикой Вашингтона непризнание суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

"Документ содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащее упомянутой политике США" – отмечается в сообщении.

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