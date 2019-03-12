Политика ООН выяснила, как в Крыму наказывают украинцев за отказ служить в армии РФ

2019-03-12 14:45 252

В аннексированном Крыму за 2018 год по крайней мере 21 человека осудили за уклонение от призыва на службу в Вооруженных силах РФ.

Как сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, на территории аннексированного полуострова крымские татары продолжают больше других страдать от нарушений прав человека, в частности зафиксированы обвинительные приговоры против крымских татар за их возможное членство в религиозных мусульманских организациях, запрещенных в Российской Федерации.

"Наблюдается продолжение призыва крымчан на службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Мужчины в случае уклонения от призыва могут стать жертвами уголовного преследования, наказание предусматривает до 2 лет заключения.

В 2018 году по меньшей мере 21 человек был признан виновным в таких делах согласно официальным данным Российской Федерации", - отметила Фиона Фрейзер.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украина вводит санкции против иностранных наблюдателей на "выборах" в Крыму

2019-03-08 14:16 888

Климкин о милитаризации Крыма: будет 50 000 россиян

2019-03-07 21:30 1056

Украинские дипломаты потребовали изменить изображение Крыма на Google Maps

2019-03-07 13:12 816

"Призрак" в Керченском проливе: появились необычные фото Крымского моста

2019-03-06 22:00 1611

Еще новости в разделе "Политика"

В Европе призвали Раду отложить языковой закон

2019-03-12 16:30 21

СБУ пояснила причастность своего сотрудника к схемам хищений в оборонке

2019-03-12 15:14 195

ООН выяснила, как в Крыму наказывают украинцев за отказ служить в армии РФ

2019-03-12 14:45 252

Стартовала массовая проверка облгазов по фактам завышения платежек

2019-03-12 14:13 213
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Европе призвали Раду отложить языковой закон 2019-03-12 16:30 21
СБУ пояснила причастность своего сотрудника к схемам хищений в оборонке 2019-03-12 15:14 195
ООН выяснила, как в Крыму наказывают украинцев за отказ служить в армии РФ 2019-03-12 14:45 252
Стартовала массовая проверка облгазов по фактам завышения платежек 2019-03-12 14:13 213

Лента

17:30 По двум депутатским запросам ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА открыты три уголовные производства против Супрун
16:30 В Европе призвали Раду отложить языковой закон
15:46 Сколько Украине в 2019-м придется выплатить по долгам - названа точная сумма
15:14 СБУ пояснила причастность своего сотрудника к схемам хищений в оборонке
14:45 ООН выяснила, как в Крыму наказывают украинцев за отказ служить в армии РФ
14:13 Стартовала массовая проверка облгазов по фактам завышения платежек
13:44 Коррупция в оборонке: Генпрокурор Луценко обвинил журналистов "Наші гроші" и НАБУ
13:12 Великий пост 2019: календарь по дням и неделям, основные правила, запреты, меню
12:43 Во Львове ввели сбор для туристов - платить придется до 1200 грн за каждые сутки
12:16 Сегодня в Украине начали выдавать субсидии деньгами - где и как получить