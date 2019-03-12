Политика ООН выяснила, как в Крыму наказывают украинцев за отказ служить в армии РФ

2019-03-12 14:45 252

В аннексированном Крыму за 2018 год по крайней мере 21 человека осудили за уклонение от призыва на службу в Вооруженных силах РФ.

Как сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, на территории аннексированного полуострова крымские татары продолжают больше других страдать от нарушений прав человека, в частности зафиксированы обвинительные приговоры против крымских татар за их возможное членство в религиозных мусульманских организациях, запрещенных в Российской Федерации.

"Наблюдается продолжение призыва крымчан на службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Мужчины в случае уклонения от призыва могут стать жертвами уголовного преследования, наказание предусматривает до 2 лет заключения.

В 2018 году по меньшей мере 21 человек был признан виновным в таких делах согласно официальным данным Российской Федерации", - отметила Фиона Фрейзер.