Политика СБУ пояснила причастность своего сотрудника к схемам хищений в оборонке

2019-03-12 15:14 186

В СБУ заявляют, что сотрудник службы в Киеве и области Дмитрий Москаленко, который является фигурантом уголовного производства ГПУ, еще 17 февраля "был выведен в распоряжение" на время досудебного расследования.

Сейчас его уголовное дело уже рассматривает суд, говорят в СБУ.

"Жаль, что журналисты программы Нашi грошi не поинтересовались у СБУ о деталях дела до выхода в эфир своего расследования", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Как уточнили в ведомстве, Москаленко инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах по ч. 4 ст. 190 УПК.

В Службе отметили, что "оказывали полное содействие Генпрокуратуре по этому делу".

Москаленко - один из тех сотрудников правоохранительных органов, имена которых были названы журналистами программы Наші гроші в скандале с причастностью правоохранителей к хищениями в оборонном комплексе.

После выхода заключительной части расследования Госбюро расследований открыло дело на правоохранителей.