СБУ пояснила причастность своего сотрудника к схемам хищений в оборонке

В СБУ заявляют, что сотрудник службы в Киеве и области Дмитрий Москаленко, который является фигурантом уголовного производства ГПУ, еще 17 февраля "был выведен в распоряжение" на время досудебного расследования.
Сейчас его уголовное дело уже рассматривает суд, говорят в СБУ.
"Жаль, что журналисты программы Нашi грошi не поинтересовались у СБУ о деталях дела до выхода в эфир своего расследования", - сообщили в пресс-службе СБУ.
Как уточнили в ведомстве, Москаленко инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах по ч. 4 ст. 190 УПК.
В Службе отметили, что "оказывали полное содействие Генпрокуратуре по этому делу".
Москаленко - один из тех сотрудников правоохранительных органов, имена которых были названы журналистами программы Наші гроші в скандале с причастностью правоохранителей к хищениями в оборонном комплексе.
После выхода заключительной части расследования Госбюро расследований открыло дело на правоохранителей.