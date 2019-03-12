Политика На севере Крыма произошел выброс хлороводорода

2019-03-12 17:00 219

 

В Красноперекопске зафиксировали более чем четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации хлористого водорода.

В городах Армянск и Красноперекопск, которые находятся на севере аннексированного Крыма, превышена концентрация химических веществ. Об этом свидетельствуют данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сбор которых производился в период с 4 марта по 11 марта.

Так, в Красноперекопске зафиксировали в воздухе более чем четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлористого водорода – в 4,4 раза. Содержание оксида углерода превысило ПДК в 1,06 раза.

В Армянске также зафиксировали повышение содержания вредных веществ в воздухе. Так, содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода — в 1,8 раза.

Напомним, выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа. После этого на крышах домов и листьях деревьев появился налет масляного цвета с желтоватым оттенком.

Позже стало известно, что выброс загрязняющих веществ в воздух произошел на крымском заводе Титан.

Ситуация на севере Крыма стабилизировалась после того, как завод Титан был остановлен. Однако в октябе появилась информация о новых выбросах.

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