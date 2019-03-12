Политика Тымчук предупредил о подготовке России нанести массированный удар по Украине

2019-03-12 18:00 312

 

Кремль готовит новые кибератаки на Украину. В данный момент агрессор готовит серию атак для дестабилизации ситуации в стране в предвыборный период и после выборов.

Об этом написал в Facebook народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По его словам, для реализации данных планов департаментом киберзащиты ВС РФ совместно с ведущими научными учреждениями России разработано специальное программное обеспечение (вирусы нейтрализации и проникновения, изменения формата и т.п.), которое планируется использовать в киберпространстве Украины. Этой операцией руководит Генеральный штаб РФ.

«Данное программное обеспечение имеет сугубо «хакерский» характер, а их отдельные компоненты были приобретены ВС РФ в декабре 2018 года при посредничестве московского офиса «Лаборатории Касперского». Согласно разработанной стратегии, на первом этапе, используя специальные «хакерские программы», российская сторона будет стремиться «корректировать» процесс подведения результатов президентской кампании в Украине, синхронизируя с массированной информационно-пропагандисткой кампанией по формированию общественного мнения как в Украине, так и на международной арене. Цель – заявить о «фальсификации результатов» и «нелегитимности» проведенных выборов», – написал нардеп.

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