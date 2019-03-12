Украина Стало известно, когда в Киеве завершится отопительный сезон

2019-03-12 19:00 186

Отопительный сезон в Киеве завершится, когда в течение трех дней средняя суточная температура воздуха будет превышать 8 градусов тепла. Об этом сообщила пресс-секретарь замглавы КГГА Юлия Грамотная.

"Согласно закону Украины "О местном самоуправлении в Украине", правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Киеве, принимать решения об отключении можно после того, как средняя суточная температура в течение трех суток будет не меньше, а даже желательно более 8 градусов тепла" - отметила Грамотная.

Ранее "Вести" сообщали, что на Киев надвигается массив влажного воздуха, который принесет в столицу осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. Кроме того, ожидается значительное усиление ветра.

Напомним, в понедельник, 11 марта в Украине пронесся сильный штормовой ветер. В результате бури оказались раздавленными автомобили, поваленными деревья и даже были жертвы.