Политика В США прокомментировали назначение экспертизы пленным украинским морякам

2019-03-12 19:30 147

 

Россия, вместо проведения психиатрических экспертиз в отношении украинских военнопленных моряков, должна незамедлительно освободить их и всех украинских политзаключенных. Об этом отметили в посольстве США в Украине на странице в Twitter.

"Вместо того, чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, нарушая их права, Россия немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных", - отметили в посольстве.

Дипломаты отметили, что глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанных ею украинцев.

7 марта ФСБ назначило психиатрическую экспертизу Василию Сороке и Виктору Безпальченко.

Позже ФСБ назначила проведение психолого-психиатрической экспертизы еще трем украинским морякам, пленных после атаки украинских военных судов в ноябре 2018 года.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Власти США заявили, что максимально ускорят вступление Украины в НАТО

2019-03-12 11:42 366

В СБУ прокомментировали заявления Билецкого про подготовку его убийства

2019-03-11 21:30 666

США планируют продавать Украине принципиально новые виды летального оружия

2019-03-11 11:14 819

Чтобы не злить Ким Чен Ына, США и Южная Корея отменили военные учения

2019-03-11 10:02 534

Еще новости в разделе "Политика"

Хищение в "оборонке": в НАБУ начали служебное расследование по фактам телесюжета

2019-03-12 21:00 72

В Европе призвали Раду отложить языковой закон

2019-03-12 20:30 237

Во Львовской области разыскивают "брокера", который "растаможил" авто на 7,5 млн грн

2019-03-12 20:00 141

В США прокомментировали назначение экспертизы пленным украинским морякам

2019-03-12 19:30 147
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Хищение в "оборонке": в НАБУ начали служебное расследование по фактам телесюжета 2019-03-12 21:00 72
В Европе призвали Раду отложить языковой закон 2019-03-12 20:30 237
Во Львовской области разыскивают "брокера", который "растаможил" авто на 7,5 млн грн 2019-03-12 20:00 141
В США прокомментировали назначение экспертизы пленным украинским морякам 2019-03-12 19:30 147

Лента

21:30 Голая посетительница устроила полицейским скандал в кафе Харькова
21:00 Хищение в "оборонке": в НАБУ начали служебное расследование по фактам телесюжета
20:30 В Европе призвали Раду отложить языковой закон
20:00 Во Львовской области разыскивают "брокера", который "растаможил" авто на 7,5 млн грн
19:30 В США прокомментировали назначение экспертизы пленным украинским морякам
19:00 Стало известно, когда в Киеве завершится отопительный сезон
18:30 Доллар во вторник: почему возможны валютные ралли
18:00 Тымчук предупредил о подготовке России нанести массированный удар по Украине
17:30 По двум депутатским запросам ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА открыты три уголовные производства против Супрун
17:00 На севере Крыма произошел выброс хлороводорода