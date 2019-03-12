Политика В США прокомментировали назначение экспертизы пленным украинским морякам

2019-03-12 19:30 147

Россия, вместо проведения психиатрических экспертиз в отношении украинских военнопленных моряков, должна незамедлительно освободить их и всех украинских политзаключенных. Об этом отметили в посольстве США в Украине на странице в Twitter.

"Вместо того, чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, нарушая их права, Россия немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных", - отметили в посольстве.

Дипломаты отметили, что глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанных ею украинцев.

7 марта ФСБ назначило психиатрическую экспертизу Василию Сороке и Виктору Безпальченко.

Позже ФСБ назначила проведение психолого-психиатрической экспертизы еще трем украинским морякам, пленных после атаки украинских военных судов в ноябре 2018 года.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.