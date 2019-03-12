Политика Хищение в "оборонке": в НАБУ начали служебное расследование по фактам телесюжета

2019-03-12 21:00 66

Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины несколько дней назад начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии относительно информации, изложенной в расследовании Bihus.info.

"Несколько дней назад нами было начато служебное расследование. Мы ожидали, что будут определенные нюансы после этой передачи. Оно проводится управлением внутреннего контроля антикоррупционного бюро Украины", - сказал Сытник.

По его словам, вывод расследования после его получения будет предъявлено дисциплинарной комиссии, если будут основания для привлечения к ответственности работников антикоррупционного бюро.

"Мы заинтересованы в том, чтобы максимально полно предоставить все материалы, необходимые коллегам из ГБР для того, чтобы провести это расследование", - отметил он.