Политика ЕС убрал Россию из списка стратегических партнеров -резолюция Европарламента

2019-03-13 11:13 198

Европпарламент одобрил резолюцию о состоянии политических отношений ЕС-Россия. В документе указано, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года нуждается в пересмотре.

В тексте резолюции, обнародованной на сайте Европарламента, отмечается, что незаконная оккупация Россией и аннексия Крыма, ее прямое и косвенное участие в вооруженных конфликтах в восточной части Украины и ее постоянное нарушение территориальной целостности Грузии и Молдавии представляют собой преднамеренное нарушение международного права.

ЕС не может вернуться к business as usual до тех пор, пока Россия полностью не выполнит минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины.

Кроме того, в документе говорится, что в нынешних условиях Россию больше нельзя считать "стратегическим партнером", поскольку принципы Соглашения о партнерстве и сотрудничестве более не соблюдаются и поэтому СПС следует пересмотреть.

Парламент ЕС считает, что основой для отношений между Евросоюзом и Россией должно стать полное уважение международного права, демократических принципов, прав человека и верховенства закона.

В ЕС также обеспокоены "российской милитаризацией Азовского моря, Черноморского региона и Калининградской области, а также неоднократными нарушениями территориальных вод европейских стран в Балтийском море".

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