Политика В США приняли закон, запрещающий любые действия в аннексированном Крыму

2019-03-13 10:41 273

Палата представителей американского Конгресса 427 голосами одобрила проект закона, определяющий непризнание Штатами права РФ на Крымский полуостров, его воздушное пространство или территориальные воды.

Как сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook, документ содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или оказывать любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащая упомянутой политике США.

Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Запад ввел ряд экономических санкций. РФ отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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