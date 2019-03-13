Политика В Украине зафиксированн резкий рост числа нападений и угроз - доклад ООН

2019-03-13 13:15 108

Как сообщается в докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека, нападения на представителей гражданского общества в Украине "создали атмосферу запугивания".

Доклад посвящен ситуации в гражданском пространстве с основными свободами накануне президентских и парламентских выборов в Украине.

Отмечается, что исследования, провели с начала 2018 до 15 февраля 2019 года, задокументировано 164 нарушения на подконтрольных Украине территориях. В частности, представители УВКПЧ зафиксировали тенденцию к увеличению количества нападений и угроз, направленных на представителей гражданского общества. Среди них - убийство Екатерины Гандзюк, нападения на журналистов News One и адвокатов журналиста Василия Муравицкого.

"Эти нападения создали атмосферу запугивания, что влияет на способность и готовность людей открыто обсуждать общественно значимые вопросы, прежде всего - выражать свое несогласие с политикой или опасения относительно политики", - отмечается в докладе.

Также задокументировано по меньшей мере 34 нарушения, которые прямо связаны с крайне правыми группами. "Большинство таких нападений не расследуется, к тому же нередко правоохранители и сами прибегают к притеснениям, как, например, в деле с доступом к персональным данным журналисток Кристины Бердинских и Натальи Седлецкой", - цитирует издание доклад ООН.

Кроме того, по мнению УВКПЧ, процесс получения автокефалии УПЦ усилил напряженность между религиозными общинами. В докладе рассказывается о десяти фактах угроз и запугиваний священнослужителей - преимущественно УПЦ Московского патриархата. При этом источником давления на религиозных деятелей названы как ультраправые группы, так и СБУ.

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Политика

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