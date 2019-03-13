Политика Экс-командующий войсками США в Европе предупредил о попытке РФ оккупировать Одессу

2019-03-13 14:45 345

Генерал-лейтенант Бен Ходжес (ранее командующий сухопутными войсками США в Европе), уверен, что в ближайшее десятилетие есть вероятность начала сразу нескольких новых вооруженных конфликтов.

Кроме того, в ближайшие годы Россия может попытаться оккупировать Одессу и Румынию. Об этом он заявил во время выступления на конференции по вопросам безопасности, посвященной 20-летию вступления Чехии, Венгрии и Польши в НАТО в Праге, передают Česke Noviny.

"Я надеюсь, что я ошибаюсь, но существует такая траектория, и когда я прислушиваюсь к тому, что делает Китай, когда прислушиваюсь к тому, что говорят китайские коммунистические лидеры, то знаю, что здесь вполне может быть конфликт", - заявил он.

Как отметил Ходжес, США "нуждается в союзниках из Европы, Канады и Австралии, а НАТО следует продемонстрировать свою силу России".

Также он призвал Германию, как одну из важнейших участниц Альянса, увеличить расходы на оборону. Ходжес подчеркнул, что терроризм представляет угрозу для жизней множества людей, однако члены НАТО должны обращать должное внимание и на потенциальные угрозы со стороны Китая и России. В частности, уверен он, необходимо увеличить возможности Альянса в Черном море.

"Это область, где Россия осуществляет самую большую и самую сильную агрессию. Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса будет следующим городом, который будет оккупирован, и, возможно, также Румыния", - считает Ходжес.

 

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