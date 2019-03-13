Политика Великобритания снова пытается решить вопрос Brexit без соглашения с ЕС

2019-03-13 15:46 234

В случае выходе из ЕС без сделки Великобритания снизит импортные пошлины на широкий спектр товаров, чтобы избежать так называемой "жесткой" границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой.

Как сообщает The Guardian, для Brexit без соглашения, 87% общего импорта в Соединенное Королевство в стоимостном выражении будет иметь право на беспошлинный доступ. Сейчас эта цифра составляет 80%.

Правительство также пообещало, что не будет вводить никаких новых проверок или контроля товаров, перемещаемых с территории Ирландской республики в Северную Ирландию. Правда, там отметили, что этот план является временным и односторонним.

Пошлины и квоты будут применяться к импорту некоторых молочных продуктов, говядины, баранины, свинины, мяса птицы. Кроме того, будут сохранены пошлины на бананы, тростниковый сахар-сырец и некоторые виды рыбы.

Правительство анонсировало меры, которые, по его утверждению, будут временными, накануне голосования о Brexit без соглашения.

Напомним, ранее Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в тексте соглашения c ЕС по Brexit. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС сделал финальные предложения по Brexit.