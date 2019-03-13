Политика Россия разрешила украинскому консулу посетить военнопленных моряков

2019-03-13 18:30 117

 

Консул Украины 13-15 марта сможет увидеться с украинских военнопленными моряками в московском СИЗО “Лефортово”.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, соответствующие разрешения украинскому консулу выдало руководство СИЗО "Лефортово".

“На днях мы получили разрешение от руководства СИЗО “Лефортово” о посещение сегодня, завтра и послезавтра консулом Украины украинских военнопленных в Москве”, - отметила Зеленко.

Вместе с тем она выразила надежду, что консул сможет встретиться с каждым моряком.

Также было отмечено, что украинская сторона до сих пор не располагает информацией о реальном состоянии здоровья военнопленных.

“Мы в очередной раз призываем российскую сторону вместо того, чтобы назначать психолого-психиатрические экспертизы, предоставить необходимые данные о состоянии здоровья украинских военнопленных моряков", - подчеркнула Зеленко.

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