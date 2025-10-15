Известия Кипр В посольстве Украины на Кипре обнаружены два фейковых почетных консула

2025-10-15 11:18

В посольстве Украины на Кипре обнаружены два фейковых почетных консула. Алексис Фотиадис и Христо Эллинос представлялись как обладатели этого титула, пока в посольство ни прибыл новый посол Сергей Нижинский. И внезапно обнаружил эти в реале не существующие единицы.

Посольство немедленно опубликовало заявление относительно распространения ложной информации о почётных консулах Украины в Республике Кипр.

В нем сообщается, что "в последнее время в открытых источниках и социальных сетях распространяется ложная информация о якобы наличии нескольких почётных консулов ​​Украины в Республике Кипр. Официально сообщаем, что единственная достоверная и официальная информация о почётных консулах Украины в Республике Кипр публикуется исключительно на официальном сайте Посольства Украины в Республике Кипр. Убедительно просим граждан Украины и наших международных партнеров полагаться исключительно на официальные источники информации".

Также посольство просит сообщать, если вдруг обнаружатся новые фейковые консулы.

Говорят, институт почетных консулов развился на Кипре при прошлом После Украины Нимчинском, назначенном тогдашним главой МИД Кулебой (кстати, сейчас Нимчинский может стать главой МИДовского департамерта НАТО).

Ныне обнаруженный Христо Эллинос - местный бизнесмен, известный также и своей женой-яркой блогершей (можете оценить ее фото ). Биография Алексиса Фотиадиса еще прекраснее - он был себе исполнительным директором компании Фотос Фотиадис Дистрибушн, пока в 2005-ом не совершил карьерный скачок до почетного консула Украины по личному приглашению тогдашнего главы МИД Украины Константина Грищенко.

Теперь Алексис на связь с посольством категорически не выходит, во время войны никакой помощи гражданам Украины не оказывает.

Институт почетных консулов - история достаточно скользкая. По идее, ими становятся иностранные граждане, имеющие заслуги перед страной и популяризующие ее. Например, почетным консулом Тайланда стал известный украинский депутат Михаил Радуцкий. Пост он получил после того, как стал жертвой цунами в Тайланде, выжил и помог этой стране восстановиться после катастрофы.

Но есть и другие истории, их много, когда почечный консул - коммерческая история, связанная с некими активными бизнесменами, поддерживающими посольство либо посла и использующими дипломатические "корочки" в своих интересах.

Потому появление неучтенных поч.консулов на Кипре выглядит, как минимум, подозрительно.

По этому поводу высказался экс-первый зам Генпрокурора Украины Микола Голомша. По его словам, "выявление фейкового консула - это не просто курьез, а серьезное признание недопустимого ослабления системы государственного контроля".

По идее, теперь МИД должен провести внутреннее расследование, узнать, кто и как допустил "использование имени Украины мошенническим образом", а СБУ и ДБР обязаны установить связи и мотивы - не стоят ли за ними враждебные спецслужбы - отмечает Голомша.

Не хочу говорить банальности про айсберги и верхушки, но ситуация выглядит странно . Мы не знаем, кто, как и почему раздавал иностранцам полномочия от имени дип.организаций Украины. Мы не представляем, кто и что за этим стоит. И все это - во время войны, которая набирает обороты и идет по всем фронтам - от медийного до дипломатического.