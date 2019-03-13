Политика В США вынесен второй приговор Манафорту

2019-03-13 20:30 243

Суд в Вашингтоне приговорил Манафорта к 3,5 годам тюрьмы и штрафу в 6 миллионов долларов.

Федеральный окружной суд в Вашингтоне в среду, 13 марта, приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта к 3,5 года заключения, сообщила газета The Washington Post.

Перед вынесением приговора Манафорт принес извинения и раскаялся за совершенные им проступки, чего не сделал ранее во время вынесения первого приговора.



"Пол Манафорт приговаривается к 60 месяцам по первому эпизоду, однако часть этого срока накладывается на 30 месяцев приговора в Виргинии", - сказала судья.



Первый эпизод включает сговор с целью сокрытия счетов и уклонение от налогов.



По второму эпизоду, который связан с противодействием правосудию, Манафорту дали 13 месяцев.



Кроме того, Манафорту присудили штраф в размере 6 миллионов долларов.

На прошлое неделе суд Вирджинии приговорил Манафорта к четырем годам тюрьмы и штрафу за налоговое и банковское мошенничество на несколько десятков миллионов долларов.

Напомним, Манафорт был задержан в 2017 году, его обвинили в финансовых преступлениях, а также в отказе регистрироваться иностранным агентом и в препятствовании правосудию. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о российском вмешательстве в выборы в США, обвинял Манафорта в неисполнении заключенной сделки со следствием и просил для него 24 года тюрьмы.