Политика Сытник: Причастных к коррупции в оборонном комплексе сотрудников НАБУ отсранят от службы

2019-03-13 22:00 171

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник допускает отстранение от должностей сотрудников бюро, чьи фамилии звучали в журналистском расследовании относительно коррупции в оборонной сфере. Об этом он заявил во время заседания Временной следственной комиссии.

"Все начиналось с того, что якобы кто-то дает какие-то справки о фиктивных или реферативных предприятиях. На самом деле все не так. И смысл этих писем свидетельствуют о том, что никто никаких справок не выдает", - заявил Сытник.

Вместе с тем он подчеркнул: "Исходя из количества заявлений, которые звучат, действительно есть смысл рассмотреть вопрос отстранения на период расследования отдельных сотрудников, фамилии которых звучали в расследовании".

Также директор НАБУ отметил, что оценить ситуацию в оборонке сможет Государственное бюро расследований, которое проводит расследование.

"Мы никогда не снимали с себя ответственности... Но не надо превращать сегодняшнее заседание исключительно в тему работы только Антикоррупционного бюро", - заявил Сытник и добавил, что следствие фактически начинается с нуля.

"Нужно проанализировать материалы, которые были в телевизоре", - подчеркнул чиновник.

В то же время глава САП Назар Холодницкий отметил, что из материалов дела, открытого НАБУ в 2016 году, исчезли десятки страниц.