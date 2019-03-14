Политика Европарламент официально блокировал все переговоры с Турцией по вступлению в ЕС

2019-03-14 11:14 231

Европарламент утвердил отчет комитета по иностранным делам с призывом к Еврокомиссии и государствам-членам официально приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС.

"Европейский парламент только что принял отчет о Турции, призвав лидеров ЕС официально прекратить переговоры о присоединении и показать солидарность с турецкими демократами", - сообщает автор отчета евродепутат Кати Пири в Twitter.

Комитет аргументировал свое решение тем, что в Турции игнорируются права человека и гражданские свободы, оказывается влияние на судебную систему, не решены споры с Кипром и другими соседями.

Напомним, Турция ожидает членства в Евросоюзе с 1963 года.