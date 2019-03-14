Мир Экранизацией нового романа Стивена Кинга занялся режиссер сериала "Рассказ служанки"

2019-03-15 17:33 174

Режиссер Майк Баркер, известный по сериалу "Рассказ служанки", займется экранизацией романа Стивена Кинга и Питера Страуба "Талисман".

Как сообщает Collider, производством фильма будет заниматься студия Amblin Стивена Спилберга, который приобрел права на съемки сразу после выхода книги.

Сценарий напишет Крис Спарлинг ("Погребенный заживо").

История посвящена мальчику Джеку Сойеру, который узнает, как открывать проходы между мирами, и отправляется в Долины, чтобы найти талисман, который может спасти его мать от рака.

Книга вышла в 1984 году, а в 2001 году Кинг и Страуб выпустили ее продолжение — роман "Черный дом". Кроме того, Стинг отмечал, что роман задуман как трилогия, поэтому вполне вероятно, что будет выпущена и третья часть.

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