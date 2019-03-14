Политика Рассорившийся с Порошенко нардеп "слил" CМИ данные о "сливе" главы НАБУ Сытника

2019-03-14 13:16 195

Экс-депутат от БПП Борислав Розенблат обвинил директора НАБУ Артема Сытника в "сливе" "черной бухгалтерии" Партии регионов в штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году.

Как заявил политик в кулуарах парламента, он уже передал украинским телеканалам флешки с записями разговоров директора НАБУ.

"Я вчера хотел сделать заявление, но сделаю его сегодня на ваши телекамеры. У меня есть точная информация о том, что руководитель нашего Национального антикоррупционного бюро господин Сытник действительно сливал информацию по "черной бухгалтерии" в пользу кандидата от демократов Хиллари Клинтон. 11 декабря я выиграл суд у Лещенко и Ситника, где были признаны неправомерные действия по распространению секретной информации. Сегодня у меня есть точная информация. Я сегодня вам в прямом эфире передаю флешки, где происходит запись разговора господина Сытника, где он четко указывает, что он работает на Хиллари и все делает в интересах украинского народа, но против американского народа. Потому что американцам выгоден Трамп, а Украине более выгодна Хиллари. Это государственная измена", - заявил Розенблат.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева своим решением признал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко относительно вмешательства в выборы в США.

В частности, суд расценил действия по разглашению и распространению информации о наличии в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов, находящейся в материалах досудебного расследования, фамилии Пола Манафорта как вмешательство в избирательный процесс США 2016 года. Судом установлена причинно-следственная связь между действиями Сытника и Лещенко и увольнением Пола Манафорта с должности руководителя штаба кандидата в президенты США.

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