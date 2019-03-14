Украина Сегодня в Киеве "Динамо" принимает "Челси" - закроют две станции метро

2019-03-14 14:12 117

В Киеве сегодня, 14 марта, в связи с проведением футбольного матча могут быть внесены изменения в график работы метро.

Как сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" в Facebook, на станции метро "Площадь Льва Толстого" на выход работает только один эскалатор, в связи с чем возможны скопления людей.

Станция "Олимпийская" будет работать с возможными ограничениями на вход.

Отмечается, что станция "Дворец спорта" будет работать без ограничений.

Напомним, сегодня на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч между командами "Динамо" и "Челси" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок, увы, украинский гранд проиграл с большим счетом.