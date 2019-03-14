Украина фото В Киеве возле церкви нашли окровавленный труп сотрудника Администрации Порошенко

2019-03-14 12:15 252

В Киеве на улице Багговутовской возле церкви нашли окровавленный труп мужчины. 

Как сообщает Экспресо, погибший был сотрудником Администрации президента Украины - главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ. Им оказался Александр Бухтатий 1973 года рождения. В полиции эту информацию пока не подтвердили.

Сайт Информатор сообщает, что тело погибшего лежало напротив входа в церковь под сухостоем. Мужчину нашел охранник стройки, который возвращался с ночной смены. Он увидел кровавые следы, которые вели к телу погибшего.

Охранник сразу вызвал правоохранителей и медиков. По их словам, у погибшего была разбита голова и покрасневшие от крови руки. По предварительным данным, мужчине было 40-45 лет.

 Работники стройки утверждают, что около 5:00 утра на стройку заезжала бетономешалка, но тела погибшего там еще не было. Окровавленного мужчину нашли около 6:50 утра.

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