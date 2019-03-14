Политика США помогут Украине усилить военную разведку

2019-03-14 19:00 78

 

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба будучи с визитом в Вашингтоне (США) встретился с директором Разведывательного управления Министерства обороны США Р.Эшли и руководителями Центрального разведывательного управления США. Стороны обсудили возможности для усиления разведки Украины.

Главы американских ведомств пообещали всестороннюю поддержку украинской стороне.

Об этом уведомил народный депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Тымчук, ссылаясь на данные МОУ, передает «Информационное сопротивление».

Он отметил, что встреча в таком широком формате между представителями разведок Украины и США состоялась впервые.

«Впервые состоялась встреча в столь широком круге. Причем – с обещанием помощи в усилении возможностей военной разведки Украины… Однако суть даже не в обещаниях. А в том, что это прозвучало в официальных релизах. Разведка любой страны просто так информацию на публику не выносит», - заявил нардеп.

Тымчук отметил, что ранее – с 2014 года, американские разведывательные ведомства также поддерживали Украину, но точечно, без системного подхода.

«Контакты между нашими разведками, естественно, были и ранее. Была с 2014 года и определенная, пусть и довольно ограниченная, помощь нашей военной разведке в ее работе по защите Украины», - добавил депутат.

13 марта Соединенные Штаты Америки официально обнародовали проект оборонного бюджета на 2020 год. В документе предусмотрено предоставление Украине 250 млн долларов на потребности нацбезопасности и обороны. Средства будут предоставлены в рамках программы, которая названа в бюджете «Инициатива помощи Украине в сфере безопасности».

Согласно проекту бюджета отмечается, что средства будут направлены на «поддержку Вооруженных Сил и национальных сил безопасности Украины» - средства из транша помощи должны быть направлены на покупку или замену любого вооружения и товаров оборонного назначения, по совместным контрактам Украины и США.

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