Политика Валютная суета: чего ожидать по курсу доллара

2019-03-14 19:30 273

В четверг напряженность на валютном рынке сохранится при закреплении объемов операций в сумме до 440 млн долларов и заключении до 560 сделок.

Статистика останется почти такой же, так как нет факторов со стороны как клиентов, так и самих банков по ее существенному изменению. В основном сегодня будут проходить клиентские сделки по покупке-продаже валюты под хозяйственные операции и операции самих банков по собственной валютной позиции в достаточно скромных объемах (те из финучреждений, кто «запаковывался» валютой в последние дни в надежде заработать на росте курса — это уже сделали и теперь пополняют ее только в тех суммах, которые «тратятся» на закрытие клиентских заявок).

Что же касается курса и его колебаний в течении дня — то тут снова все очень непросто. Опять «возмутителями спокойствия» выступают как наличный рынок, так и крупные клиенты — покупатели валюты.

На наличном рынке пока владельцы обменок страхуют себя от валютных рисков большим уровнем спреда между покупкой и продажей валюты и выставлением высоких ценников продажи. Часть банков уже продают доллар по цене около 27 гривен и даже выше. Основной вопрос для них — не прогадать с этими котировками на фоне оживления спроса на валюту. За счет роста разницы между наличным и безналичным курсами активизировались и спекулятивные игры по переливам валюты с безналичного рынка на наличный, что в конечном итоге раскачивает курс.

На межбанке сегодня ситуация будет также сложной и полностью зависимой от курсовых задач крупных игроков.

Вчера спрос на валюту частично был вынужден гасить уже сам НБУ. Правда, не в публичном формате аукциона, а в «анонимном» и «тихом» через Matching. Продавал в пределах 26,73-26,77 гривен и по нашим расчетам был вынужден «залить» на межбанк более 50 млн долларов, что впрочем к концу дня — так и не остановило рост котировок.

Сегодня станет ясно — не прошли ли эти вливания даром с точки зрения борьбы с курсовыми скачками или межбанк просто переварил эти суммы и опять пойдет вверх.

Мы склонны к версии, что такой массированный «залив» рынка валютой не пройдет без последствий для курса и рост доллара остановится. Но окончательный тренд по курсу будут формировать действия крупных игроков.

По нашим данным, Укрзализныця (скупала валюту под оплату своих внешних долгов) пока еще не полностью закрыла необходимый объем своих покупок и вполне возможно опять будет формировать спрос на валюту в ближайшее время. С другой стороны — и крупные металлурги сейчас будут активно продавать валютную выручку перед предстоящим периодом налоговых платежей (начало следующей недели).

Поэтому поведение ключевых игроков межбанка и сформирует сегодня окончательный тренд по курсу.

Снижение ликвидности в банковской системе (на утро четверга корсчета банков упали до 53,7 млрд гривен) частично поможет гривне отстоять свои позиции.

При очередных попытках организовать валютные ралли, НБУ придется опять реагировать на это распродажей резервов.

Мы прогнозируем на четверг продолжение существенной волатильности по курсу и коридор по доллару в пределах 26,52-26,75 гривен с полной зависимостью котировок от действий и задач крупнейших игроков, а также поведения НБУ.

Котировки наличного валютного рынка:

На наличном рынке продолжается полный разнобой при выставлении котировок с общей тенденцией на рост ценников. Финансисты сохраняют широкий спред между курсами покупки и продажи валюты.

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 26,50- 26,76 и продажа 26,79-27,10 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,70-26,85 гривен и продажа 26,878-26,95 гривен.