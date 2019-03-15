Политика Убийство журналиста Хашогги: Интерпол объявил в розыск 20 граждан Саудовской Аравии

2019-03-15 13:15 81

Сегодня стало известно, что Интерпол объявил в розыск 20 человек в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

"Интерпол выдал "красные карточки" на 20 человек с целью их ареста и экстрадиции в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги", – , сообщает Reuters.

Минюст Турции запросил "красные карточки" для 18 человек 15 ноября, и в отношении еще двух 21 декабря. Интерпол объявил розыск 1 марта.

Напомним,  обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.

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Политика

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